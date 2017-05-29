В сеть утекли изображения распаковки Moto Z2 Play

В сеть утекли изображения распаковки ожидаемого смартфона Moto Z2 Play. В сеть их выложил Роланд Квандт (Roland Quandt), знаменитый публикациями, раскрывающими подробности об электронных гаджетах, которые официально еще не были представлены. Кроме того, в сети всплыло изображение, указывающее на дату старта продаж — 1 июня.

Судя по картинкам, Moto Z2 Play будет продаваться в красной коробке, в которой пользователи обнаружат сам смартфон, зарядку, кабель и наушники.

Ранее смартфон был обнаружен в базе данных китайского регулятора TENAA, где написано, что он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), 12-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

У Moto Z Play использовалась батарея на 3510 мАч, а в Moto Z2 Play — 3000 мАч. Судя по всему, сканер отпечатков пальцев будет поддерживать жесты для навигации в стиле Moto G5 с G5 Plus.

Также представлены качественные изображения Moto Z2 Play, а также фото модов Moto Mods.