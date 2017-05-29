Качественные изображения Moto Z2 Play появились в сети

Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился качественными рендерами готовящегося к выпуску смартфона Moto Z2 Play.


На рендерах видно три цветовых варианта смартфона — бело-золотистый, черно-серый и бело-серебристый. Более ранний тизер подтвердил дату анонса — 1 июня 2017 года.


Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), 12-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

У Moto Z Play использовалась батарея на 3510 мАч, а в Moto Z2 Play — 3000 мАч. В том числе и благоданя этому, смартфон стал намного тоньше предшественника — 5,99 мм. Судя по всему, сканер отпечатков пальцев будет поддерживать жесты для навигации в стиле Moto G5 с G5 Plus.

Источник
Roland Quandt
Теги
ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto Moto Z2 Play

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