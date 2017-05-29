В сети утекли изображения отмененного смартфона Nokia RX-100

В 2012-ом году ходили слухи о том, что Nokia трудится над новым смартфоном с полноценной QWERTY-клавиатурой. Дизайн гаджета на операционной системе Windows Phone предположительно должен был напомнить E-серию. Предполагается, что его собирались представить на MWC 2012, однако впоследствии отменили.

Сегодня же @kev6n выложил в социальную сеть Baidu изображения предполагаемой модели Nokia RX-100 на Windows Phone 8. Гаджет имеет 3-дюймовый AMOLED-дисплей, 2 ГБ оперативной памяти и работает на чипе Qualcomm MSM8968. Основная камера располагает сенсором Toshiba Lada TCM8615MD.

На изображении также написано, что RX-100 это прототип, сделанный в Финляндии и что гаджет не предназначен для продажи.  

Источник
Gizmochina
Теги
Nokia смартфоны

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