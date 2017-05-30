Samsung Galaxy S8 продается лучше Galaxy S7

Samsung Galaxy S8 раскупают куда охотнее, чем прошлогодний флагманский смартфон от корейского производителя. Об этом заявил официальный представитель компании, выступая перед журналистами The Investor.

Так, Samsung Galaxy S6 и Galaxy S7 разошлись тиражом в 10 миллионов гаджетов за 75 и 74 дня соответственно. А Galaxy S8 будет распродана аналогичным тиражом за срок вполовину меньший, уверены в Samsung.

Некоторые аналитики вовсе предсказывают Galaxy S8 достижение 60-миллионных продаж до конца 2017-го года.