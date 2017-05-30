LG G7 скорее всего получит Snapdragon 845

В издании The Invstor появилась информация о том, что компания LG использует в своем новом флагманском смартфоне продвинутый чип от Qualcomm, модель Snapdragon 845. Сотрудничество компаний по этому направлению стартовало еще в мае 2017-го года.

Напомним, что в этом году LG G6 вышел с довольно устаревшим Snapdragon 821 внутри из-за проблем с поставками Snapdragon 835, которым комплектуется конкурирующая модель от Samsung, смартфон Galaxy S8.

Утверждается, что Snapdragon 845 окажется производительнее Snapdragon 835 примерно на 30%.