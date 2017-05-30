Объявлена российская цена на долгоиграющий LG X power 2

Компания LG Electronics сообщила о скором начале продаж смартфона LG X power 2 на российском рынке. Напомним, LG X Power 2 был представлен на выставке MWC 2017. Он относится к среднему уровню, а главной изюминкой стала емкая батарея — на 4500 мАч. Время автономной работы может достигать 26 часов в режиме разговора, 18 часов в режиме просмотра видео и 19 часов в режиме веб-серфинга.


Смартфон LG X Power 2 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280х720), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Отметим, что у фронтальной камеры есть собственная вспышка. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ.


Размеры составляют 154,7 x 78,1 x 8,4 мм, а вес — 164 грамма. Поддерживаются сотовые сети LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0 . Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Смартфон LG X power 2 вскоре станет доступен по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей.

Источник
LG
Теги
смартфон ANDROID Россия LG LG X power 2

Комментарии

Материалы по теме

6-дюймовый Sony Xperia XA1 Ultra вышел в продажу в России

24 мая

Lenovo выпустила Moto G5 в России

22 мая

LG выпустила недорогой смартфон L60 в России

10 августа 2014

LG открыла прием предзаказов на флагманский смартфон G4 в России

25 мая 2015

LG представила смартфоны K-серии 2017 года в России

31 января

LG привезла G5 SE в Россию

26 апреля 2016
Из рубрикиТелефоны
Samsung продемонстрировала растяжимый OLED-дисплей на видео
Moto Z2 в чехле показался со всех сторон
Синий Huawei Honor 8 Lite появился в России

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 46
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44