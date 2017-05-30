Объявлена российская цена на долгоиграющий LG X power 2

Компания LG Electronics сообщила о скором начале продаж смартфона LG X power 2 на российском рынке. Напомним, LG X Power 2 был представлен на выставке MWC 2017. Он относится к среднему уровню, а главной изюминкой стала емкая батарея — на 4500 мАч. Время автономной работы может достигать 26 часов в режиме разговора, 18 часов в режиме просмотра видео и 19 часов в режиме веб-серфинга.





Смартфон LG X Power 2 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280х720), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Отметим, что у фронтальной камеры есть собственная вспышка. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ.





Размеры составляют 154,7 x 78,1 x 8,4 мм, а вес — 164 грамма. Поддерживаются сотовые сети LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0 . Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Смартфон LG X power 2 вскоре станет доступен по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей.