В питерском метро запустили Wi-Fi

В метро Санкт-Петербург начала запустили сеть высокоскоростного подключения к Интернету по Wi-Fi. На данный момент пробная сеть Wi-Fi заработала на четвертой ветке метро (оранжевой).


По словам пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, все 28 поездов 4 линии оснащены оборудованием с доступом к сети на скорости более 200 Мбит/с, в каждом вагоне возможно до 200 одновременных подключений. Всего для запуска первого участка сети установлено более 40 базовых станций.

Над созданием сети работает компания МаксимаТелеком, оператор крупнейшего в Европе Wi-Fi-пространства на транспортной инфраструктуре, в том числе и московском метро. Сейчас доступ к сети MT_FREE бесплатен, впоследствии за отключение рекламы и бесшовную авторизацию начнет взиматься плата, как и в московском метро.

Планируется, что проект предоставления пассажирам метро доступа в Интернет по Wi-Fi будет реализован в питерской подземке уже до конца 2017 года. Следующей станет линия 5 (фиолетовая), на ней сейчас устанавливают соответствующее оборудование, запуск планируется в течение нескольких месяцев.

Источник
ТАСС
Теги
Россия WI-FI метро МаксимаТелеком санкт-петербург

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