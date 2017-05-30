Moto Z2 в чехле показался со всех сторон

Профильный ресурс SlashLeaks опубликовал довольно качественные изображения готовящегося к выпуску смартфона Moto Z2, который пока не был представлен официально.

На изображениях Moto Z2 показан в защитном чехле, но по ним все равно можно получить представление о дизайне. Кроме ого, подтверждается двойная основная камера, овальный сканер отпечатков пальцев и отсутствие 3,5-мм разъема для наушников.

Напомним, одновременно с Moto Z2 ожидается дебют еще двух моделей второго поколения серии Moto Z — Moto Z2 Force и Moto Z2 Play.