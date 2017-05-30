Таможня дает добро: «серые» смартфоны Xiaomi начали пропускать в Россию

Судя по всему, скандал вокруг смартфонов Xiaomi, которые российская таможня перестала пропускать из иностранных онлайн-магазинов, успешно завершился. Об этом свидетельствует документ, который можно увидеть на скриншоте.





Согласно этому документу, Оренбургская таможня уведомила компанию «Смарт оранж» о ввозе смартфона Xiaomi на территорию Евразийского экономического союза, поскольку сама не может принимать решение о том, является ли товар контрафактным. А «Смарт оранж» совершенно неожиданно передумала и ответила таможне, что контрафакта не усматривает и не возражает против ввоза.

Напомним, с апреля 2017 года пользователи начали жаловаться на изъятие на таможне посылок со смартфонами Xiaomi из иностранных онлайн-магазинов. Причиной стала компания «Смарт Орандж», которая является подразделением дистрибутора RDC Group и официальным российским розничным дистрибьютором Xiaomi.

«Смарт Орандж» организовала включение всей линейки смартфонов Xiaomi в ТРОИС (таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности). В результате, таможня производит массовое изъятие посылок со смартфонами Xiaomi, возвращая их продавцам.

Причем таможенники изымают посылки в том числе и с покупками простых физических лиц для личного пользования. Согласно документам приводимым ресурсом «Роскомсвобода», такой подход противоречит законодательству, которое ограничивает только ввоз устройств с целью перепродажи. Тем не менее, с апреля 2017 года количество подобных возвратов посылок магазинов продолжает расти.

С точки зрения «Смарт Орандж» товар, ввезенный без согласия правообладателя, чьи интересы на территории РФ представляет «Смарт Орандж», является контрафактным, поскольку нарушает исключительные права на товарный знак правообладателя.