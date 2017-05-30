Xiaomi Mi Note 3 с двойной камерой показался на рендере

Профильный ресурс MobileXpose опубликовал рендер готовящегося к выходу смартфона Xiaomi Mi Note 3, который пока не был представлен официально.


На рендере смартфон показан с задней и передней сторон. В том числе хорошо видна двойная основная камера на задней панели, выполненная как у флагманского Xiaomi Mi 6.

По предварительным данным, смартфон оснащается 5,7-дюймовым AMOLED-дисплеем, изогнутым с двух сторон, 12-мегапиксельной двойной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Дебют Xiaomi Mi Note 3 ожидается в июне 2017 года.

Источник
MobileXpose
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Note 3

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