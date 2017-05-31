Смартфон Micromax Canvas 2 (2017) представлен в России

Индийский производитель Micromax представил в России недорогой смартфон Micromax Canvas 2 (2017). Главной его особенностью стало наличие стекла Corning Gorilla Glass 5 2.5D со скругленными кромками, редко встречающееся в этой ценовой категории. Кроме того, он работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.


Micromax Canvas 2 (2017) оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапикслеьной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 64 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3050 мАч.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS и FM-радио, есть 3,5-мм разъем для наушников. Смартфон поступит в российскую розницу в конце июля по цене 9990 рублей.

Источник
Micromax
Теги
смартфон ANDROID Россия Micromax

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