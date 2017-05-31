Тизер смартфона Nubia Z17 указывает на защиту от воды и пыли

Nubia представила тизер смартфона Z17, корпус которого не пропускает воду. Ранее уже ходили слухи об этом, однако официальное подтверждение от самого производителя получено впервые.

Гаджет не только не страшится воды, но ему также не страшна пыль. Так что Z17 прекрасно подходит для дождливых регионов с сильным ветром.

Слухи пророчат Nubia Z17 мощную флагманскую начинку, включая процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 или даже 8 ГБ оперативной памяти, а также технологию быстрой зарядки Qualcomm’s Quick Charge 4.0 и накопитель на 128 ГБ.

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Nubia

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