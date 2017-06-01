HMD пообещала для Nokia 6, 5 и 3 обновление до Android O

Смартфоны Nokia 6, 5 и 3 получат обновление до самой свежей версии операционной системы Android O, которая пока находится в тестовой стадии. Об этом сообщил представитель компании HMD Global журналистам TechRadar.





По его словам, смартфоны получат Android O, как только Google сделает доступным релиз для OEM-партнеров. Выход финальной версии Android O ожидается в сентябре-октябре 2017 года.

Напомним, пару недель назад HMD представила Nokia 6, 5 и 3 в России. Смартфоны Nokia 3 и Nokia 5 поступят в розничную продажу 15 июня, Nokia 6 – 30 июня. Цена Nokia 6 составит 15 990 рублей, Nokia 5 – 12 990 рублей, Nokia 3 – 9 990 рублей.