LTE-смартфон Fly Nimbus 15 оценен дешевле 4,5 тысяч рублей

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России недорогого смартфона Fly Nimbus 15 (модельный номер FS457). Он получил поддержку скоростных сотовых сетей LTE и работает под управлением свежей Android 7.0 Nougat. При этом рекомендованная розничная цена составляет 4 290 рублей.





Fly Nimbus 15 оснащается 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением FWVGA (854 x 480 пикселей), 5-мегапиксельной основной и 0,3-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Spreadtrum SC9832 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карточек формата microSD объемом до 32 ГБ.

Емкость аккумулятора достигает 1700 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, сети LTE, GPS и A-GPS, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0. Размеры составляют 133,4 x 66,6 x 10,3 мм, а вес — 136 граммов.