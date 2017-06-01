Одновременно с новым смартфоном Moto Z2 Play, компания Lenovo представила новые модульные панельки Moto Mods для всей серии смартфонов Moto Z, включая геймпад, усовершенствованную колонку, беспроводную и быструю зарядки.







Модуль Moto GamePad предназначен для любителей мобильных игр. Он добавляет смартфону двойные ручки управления, D-pad и четыре кнопки действий. Модуль имеет встроенную батарею на 1035 мАч, позволяющую увеличить время игры.

JBL SoundBoost 2 представляет собой второе поколение панельки-акустики, выпущенной в прошлом году. Модуль получил водоотталкивающие покрытие и обеспечивает до 10 часов воспроизведения музыки. Он поставляется в красном, синем или черном цвете.

Панель Moto TurboPower Pack как добавит дополнительный день автономной работы, так и просто позволяет быстро зарядить телефон (до 15 Вт) на ходу — можно получить до 50% заряда за 20 минут. Беспроводная зарядка Moto Style обеспечивая возможности быстрой беспроводной зарядки (до 10 Вт).

Новые панельки Moto Mods появятся в продаже летом 2017 года. Панели Moto TurboPower Pack, JBL SoundBoost 2 и Moto GamePad предлагаются за $79,99, а Moto Style Shell with Wireless Charging — за $39,99.