МегаФон показал в Питере 5G на скорости 35 Гбит/с

Оператор МегаФон объявил о поставленном абсолютном рекорде скорости мобильного интернет-соединения в России на открывшемся Петербургском международном экономическом форуме. Оператор совместно с компанией Huawei продемонстрировал работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/с.



МегаФон и Huawei на своем стенде представили базовую станцию 5G в действии с режимом TDD в частотном диапазоне 70 ГГц (E-Band) с шириной полосы 2 ГГц.


Сети 5G помимо высокой скорости также обеспечивают низкие задержки передачи данных, до 1 мс. Это дает новые возможности по применению 5G. Одно из таких направлений — беспилотное вождение, где скорость реакции является критичным фактором. На демонстрационном стенде был представлен макет автомобиля и виртуальной реальности, где посетитель мог ощутить, как автомобиль и окружающая инфраструктура, оснащенные множеством датчиков, взаимодействуя друг с другом по беспроводной технологии 5G, позволяют автомобилю реагировать на изменяющиеся дорожные условия, пересекать бессветофорные перекрестки, совершать автоматический обгон и так далее.

МегаФон планирует запустить 5G в 2018 году во время Чемпионата мира по футболу в Москве и Санкт-Петербурге.

Источник
МегаФон
Теги
Россия Huawei мегафон сотовая связь 5G санкт-петербург

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