Moto Z2 Play рассекречен ритейлером до анонса

Незадолго до официального анонса смартфона Moto Z2 Play, его рассекретил бразильский ритейлер Kalunga. Информация вскоре была убрана из общего доступа с сайта Kalunga, но она уже успела разлететься по сети.





Напомним, дебют Moto Z2 Play и других моделей серии Moto Z2 ожидается 1 июня 2017 года, то есть сегодня. Kalunga опубликовал изображение смартфона, подробности о технических характеристиках и цену.

Смартфон оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), 12-мегапиксельной основной камерой с технологией Dual Pixel и лазерным автофокусом, 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор, вероятно Qualcomm Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

У Moto Z Play использовалась батарея на 3510 мАч, а в Moto Z2 Play — 3000 мАч. Судя по всему, сканер отпечатков пальцев будет поддерживать жесты для навигации в стиле Moto G5 с G5 Plus. Поддерживаются две SIM-карты, NFC, Bluetooth 4.2, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 156,2 x 76,2 x 5,99 - 8,49 мм, а вес — 145 граммов.

Цена обозначена в размере 2699 бразильских реалов, что составляет около 836,49 доллара США. Но пугаться не стоит — в комплект со смартфоном за эти деньги предлагается проектор-панелька MotoMod.