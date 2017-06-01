Oppo R11 показался на пресс-рендерах

Профильный ресурс AndroidPure опубликовал подборку пресс-рендеров готовящегося к выпуску смартфона Oppo R11, который пока не был представлен производителем официально.


Как ожидается, дебют Oppo R11 и его старшего брата Oppo R11 Plus состоится 10 июня 2017 года. Судя по рендерам, смартфон будет предлагаться в трех цветовых вариантах — золотистом, розовом и черном. Изображения подтверждают наличие двойной основной камеры, сканер отпечатков пальцев разместился в домашней кнопке, 3,5-мм разъем доступен на нижней кромке.

Согласно более ранним утечкам, Oppo 11 и Oppo R11 Plus базируются на чипе Snapdragon 660, оба получат двойную основную камеру на 20 Мп + 16 Мп, фронтальную камеру с разрешением 20 Мп. Внутренней памяти в них 64 ГБ. Оба гаджета работают от Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой Color OS 3.1.


Oppo R11 получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей и 4 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. У Oppo R11 Plus экран уже 6-дюймовый с разрешением 1920 х 1080, оперативной памяти 6 ГБ, а аккумулятор имеет емкость 4000 мАч.

Источник
AndroidPure
Теги
смартфон ANDROID OPPO Oppo R11

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