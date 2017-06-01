Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 оценен около $620

Профильный ресурс SamMobile обнаружил на корейском сервисе поиска товаров и цен предложения по восстановленному Samsung Galaxy Note 7, который пока еще не вышел официально в продажу. Если утечка окажется верной, то смартфон в ближайшем будущем поступит в продаже по цене около 699 600 корейских вон, то есть порядка 623 долларов США.





Пока не ясно, как именно устройство будет назваться. По разным версиям, Galaxy Note 7 может "возродиться" как Galaxy Note 7R или Galaxy Note FE, что означает Fan Edition, издание для фанатов. Если верить появившимся на днях фотографиям, то отличить восстановленный аппарат можно будет довольно легко — по большой букве R на задней панели в правом нижнем углу.

Напомним, в конце марта Samsung официально подтвердила планы вернуть восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 в продажу, в тех случаях, где это возможно.

Как ожидается, продажи восстановленных Galaxy Note 7 могут стартовать в июне 2017 года в Индии и Вьетнаме. Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 получат аккумуляторы емкостью 3000-3200 мАч, что меньше, чем оригинальные, но взрывоопасные, 3500 мАч. По другой версии, смартфон Galaxy Note 7R выйдет с аккумулятором на 3200 мАч в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе, но в ряде других регионах получит батарею емкостью 3500 мАч, причем это окажется модифицированная версия оригинальной батареи и партия таких устройств будет небольшой.

Устройства также обзаведутся новыми корпусами, так что дизайн может слегка отличаться от изначально. Все прочие аппаратные компоненты останутся в точности такими, как у оригинала. При этом он выйдет с установленной свежей версией операционной системы — Android 7.0 Nougat.

Отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.