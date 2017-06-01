Безрамочный ZTE nubia Z17 получил 8 ГБ оперативной памяти

Как и ожидалось, компания ZTE представила сегодня флагманский смартфон линейки nubia — смартфон ZTE nubia Z17. Смартфон получил тонкие рамки по бокам экрана и мощную начинку.





ZTE nubia Z17 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), основной двойной камерой с модулями на 23 Мп + 12 Мп и двухкратным оптическим зумом, 16-мегапиксельной фронтальной камерой.





Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835. Предусмотрено три версии смартфона — с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Обе могут расширяться карточками формата microSD.





Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, NFC, есть порт USB Type-C. Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч и быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 4.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Nubia UI 5.0. Также стоит отметить сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, защиту от воды.





ZTE nubia Z17 поступит в продажу в черном, золотистом, синем и красном цветовых вариантах. Цена составляет 411, 499 и 587 долларов США, соответственно.