Смартфон BQ-5033 Shark не боится дождя и душа

Российский бренд электроники BQ, за которым стоит компания "Антарес", сообщил о старте продаж смартфона BQ-5033 Shark. Он оформлен в брутальном дизайне, в котором обычно выпускаются неубиваемые модели, однако он не настолько защищен, как хочет казаться.





Так, по степени защиты от воды и пыли он соответствует стандарту IP65, это означает пыленепроницаемость и защиту от водяных струй любого направления, то есть попасть с ним под дождь нестрашно, а вот уронить в лужу или в унитаз — уже опасно. За ударопрочность отвечает стекло Corning Gorilla Glass 3.

В остальном смартфон вполне соответствует званию бюджетника. Он оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), двумя камерами на 8 Мп, четырехъядерным процессором MediaTek MTK 6580, 1 ГБ опреративной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ, аккумулятором на 3200 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 3G-сети, GPS, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0. Размеры составляют 154 х 79 х 13,9 мм, а вес — 224 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.



Смартфон BQ-5033 Shark доступен по рекомендованной розничной цене 7490 рублей.