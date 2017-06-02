LG Pay запустили в Южной Корее

Компания LG запустила свой сервис мобильных платежей LG Pay на родине, В Южной Корее, который будет конкурировать с запущенным ранее аналогичным решением от Samsung, Samsung Pay.

Оплачивать покупки пользователи смартфонов LG смогут просто прислонив свой гаджет к обычному терминалу оплаты. Перед каждой транзакцией необходимо сканирование отпечатка пальца владельца.

На данный момент LG Pay работает с Shinhan, KB, BC и Lotte.

Первыми сервис получают пользователи смартфона LG G6. Остальные устройства получат LG Pay позже.  

Источник
GSMArena
Теги
платежная система

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
YotaPhone 3 дебютирует в июне
Samsung тестирует Galaxy Note 8 на Android 7.1.1 Nougat
Nokia 9 с 4 ГБ оперативной памяти засветилась в бенчмарках

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 81
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 47
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 35