LG Pay запустили в Южной Корее

Компания LG запустила свой сервис мобильных платежей LG Pay на родине, В Южной Корее, который будет конкурировать с запущенным ранее аналогичным решением от Samsung, Samsung Pay.

Оплачивать покупки пользователи смартфонов LG смогут просто прислонив свой гаджет к обычному терминалу оплаты. Перед каждой транзакцией необходимо сканирование отпечатка пальца владельца.

На данный момент LG Pay работает с Shinhan, KB, BC и Lotte.

Первыми сервис получают пользователи смартфона LG G6. Остальные устройства получат LG Pay позже.