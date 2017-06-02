МегаФон и Nokia показали прокатный автомобиль будущего

В рамках Петербургский международного экономического форума оператор МегаФон и Nokia продемонстрировали прокатный автомобиль будущего, выполненный на базе модели Ford Mustang 2016.







Автомобиль полностью интегрирован с мобильным устройством, подстраивается под своего водителя, управление осуществляется через облако. Когда автомобиль отдается в аренду, в него загружается профиль пользователя из облака с настройками сидений, музыкальными, новостными и навигационными предпочтениями, а также информацией о маршруте поездки. На заправках, платных дорогах и парковках пользователю даже не придется выходить из автомобиля.

Смартфон также является ключом к автомобилю – машина открывается, закрывается и заводится без физического ключа через облако. Через облако осуществляются и другие сценарии управления – включение мигающего режима для фар, открытие багажника и так далее.

Встроенное в автомобиль медийное устройство автоматически управляет голосовыми вызовами, используя для этого профиль абонента и снимая необходимость в использовании Bluetooth. Как только срок аренды автомобиля заканчивается, все пользовательские настройки и данные удаляются.