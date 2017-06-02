Nokia 9 с 4 ГБ оперативной памяти засветилась в бенчмарках

Результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Nokia 9, который пока не был представлен производителем официально, обнаружились сразу в двух бенчмарках — AnTuTu и GeekBench.







На этот раз тестировались версии Nokia 9 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Отметим, что ранее в GeekBench появились данные на версию Nokia 9 с 8 ГБ оперативной памяти. Впрочем, все эти результаты тестов прямо или косвенно подтверждают топовый процессор Qualcomm, вероятно Snapdragon 835. В AnTuTu модель процессора указана точно, а в GeekBench лишь указывается производитель, Qualcomm, но результаты, показываемые устройством соответствуют возможностям Snapdragon 835.







По данным AnTuTu, смартфон оснащается дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), двойной основной камерой на 13 Мп и 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.



Предположительно, диагональ экрана составит 5,3 дюйма, то есть меньше, чем у Nokia 6, но с более высоки разрешением. Дебют Nokia 9 ожидается во третьем квартале 2017 года, то есть между июлем и сентябрем.