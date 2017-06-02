Samsung выпустила версию Galaxy S8 для фанатов Пиратов Карибского моря

Компания Samsung выпустила специально издание своего нового флагмана — Samsung Galaxy S8 Pirates of the Caribbean Edition. Как нетрудно догадаться, издание предназначено фанатам франшизы "Пираты Карибского моря".


На данный момент Samsung Galaxy S8 Pirates of the Caribbean Edition доступен только в Китае через онлайн-магазин JD.com. Цена составляет 5988 юаней, то есть около 880 долларов США.


За эти деньги покупатель получает Samsung Galaxy S8 в стандартной конфигурации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Причем, в отличие от прошлых специзданий Samsung внешне "пиратский" Galaxy S8 ничем не отличается от обычного. На смартфон установлена тема "Мертвецы не рассказывают сказки".


Кроме того, особого внимания заслуживает розничная упаковка. Коробка стилизована под сундук с сокровищами и несет на себе логотип "Пиратов". Также в коробке можно найти держатель-кольца для смартфона и чехол, оба они стилизованы соответствующе.


Источник
JD.com
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ANDROID Samsung Galaxy S8

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