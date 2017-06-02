Samsung запустила программу Trade-In в России

Компания Samsung Electronics объявила о запуске в России программы Samsung Trade-In. В рамках этой программы предлагается купить флагманы этого года, Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+, а также прошлого года Galaxy S7 edge и S7 по сниженной цене, если пользователь отдаст свой прошлый смартфон.


В рамках программы принимаются смартфоны Samsung Galaxy S6, S6 edge, S6 edge+, S7, S7 edge, а также iPhone 6, 6 Plus, 6s и 6s Plus. По словам компании, скидка в таком случае может варьироваться от 14 тысяч до 32 тысяч рублей. Отметим, что в рамках программы от пользователей принимаются исключительно устройства РСТ, то есть "белые" смартфоны, сертифицированные для России, а не купленные в иностранном онлайн-магазине.

Напомним, продажи Samsung Galaxy S8 и S8+ в России стартовали 28 апреля. Смартфоны поступили в продажу по рекомендованной розничной цене 54 990 и 59 990 рублей, соответственно.

Источник
Samsung
Теги
смартфон ANDROID Россия Samsung Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S7 edge Samsung Galaxy S8+

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