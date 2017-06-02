YotaPhone 3 дебютирует в июне

Компания Yota Devices анонсирует третье поколение YotaPhone в июне. Торжественная презентация смартфона с двумя экранами состоится на выставке «Российско-Китайское ЭКСПО», которая пройдет с 15 по 19 июня в Харбине. Об этом рассказала Екатерина Лапшина, генеральный директор компании Marsfield, журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.





Отметим, что Marsfield управляет активами фонда Telconet, которому принадлежит 34,9% в Yota Devices. Также Лапшина уточнила, что продажи смартфона начнутся в сентябре в Китае. В это же время он станет доступен для заказа онлайн в России. В российских розничных сетях YotaPhone 3 тоже появится, но немного позднее. За версию с максимальным объемом встроенной флеш-памяти цена составит 400-450 долларов США.

Напомним, в марте Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех», пожаловался, что Yota Devices уже создала третью версию YotaPhone, но не запускает производство из-за китайского инвестора China Baoli Technologies, который не выделяет необходимое финансирование.

Текущее поколение, YotaPhone 2 был выпущен в 2014 году. YotaPhone 3 изначально планировали выпустить в первом квартале 2016-го года, однако этого так и не произошло.

В 2015 году было объявлено о продаже пакета акций Yota Devices инвестиционному холдингу Rex Global Entertainment, сейчас известному как China Baoli Technologies. Изначально планировалась продажа контрольных 64,9%, но затем остановились на доле в 30%.