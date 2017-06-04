Oppo R11 засветился в Geekbench

Смартфон Oppo R11, который должны представить 10 июня, засветился в базе данных теста GeekBench. Как и ожидалось, гаджет оснащается Snapdragon 660 (8-ядерный процессор с Kryo 260 ядрами работает на частоте 1,84 ГГц однако может разогнаться до 2,2 ГГц), 4 ГБ оперативной памяти и работает на Android 7.1.1. В одноядерном тесте он набрал 1607 баллов, а в многоядерном уже 5823 балла. Oppo R11 окажется первым смартфоном на рынке с Snapdragon 660.

Oppo R11 также получит накопитель на 64 ГБ, аккумулятор на 3000 мАч и 5,5-дюймовый Full HD дисплей. Фронтальная камера имеет разрешение 20 МП, имеется дактилоскопический датчик.