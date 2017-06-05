Пользователи смартфона Essential PH-1 могут рассчитывать на ежемесячные обновления

Компания Essential Products, представившая недавно смартфон Essential PH-1, собирается очень часто обновлять новинку. Представители компании заявили, что пользователи гаджета могут рассчитывать на ежемесячные обновления. Примерно также часто Google обновляет программное обеспечение своего Pixel.

Продажи Essential PH-1 должны начаться до конца июня по цене 699 долларов.

Напомним, что за Essential Products стоит Энди Рубин (Andy Rubin), создатель мобильной операционной системы Android, покинувший Google в 2014 году.

Essential PH-1 отличается тонкими рамками вокруг дисплея, в корпусе используется титан, задняя панель выполнена из керамики, а передняя панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass 5. Одной из главных особенностей смартфона модульная экосистема, позволяющая легко подключать в смартфону различные аксессуары-модули с помощью магнитного крепления.

Смартфон оснащается 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1312 пикселей, сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной двойной основной камерой с вспомогательным монохромным сенсором, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором емкостью 3040 мАч. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1.

Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 LE, NFC, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C, но нет 3,5-мм разъема для наушников. Размеры составляют 141,5 х 71,1 х 7,8 мм, а вес — 185 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.