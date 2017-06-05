Инсайдеры Foxconn рассказали о iPhone 8 и смарт-очках Apple

На известном социальном новостном ресурсе Reddit появилась информация о грядущих новинках от компании Apple, изложенная, якобы, тремя сотрудниками ее партнера-производителя Foxconn. В частности, проливается свет на iPhone 8, смарт-очки и смарт-колонку и некоторые другие готовящиеся к выпуску продукты.



Концепт iPhone 8

По данным источника, смарт-очки Apple будут доступны в черном и золотистом цветах и различных размерах, как для мужчин, так и для женщин. Очки получат микрофон для работы с голосовом помощником Siri, а также смарт-тачпад для принятия звонков и настройки громкости. Apple сотрудничает с компанией Carl Zeiss в процессе создания смарт-очков.



Концепт iPhone 8

Несмотря на многочисленные слухи, по мнению сотрудников Foxconn, iPhone 8 все же получит сканер отпечатков пальцев на передней панели, а не на задней. Сообщается о защите от воды, 3 ГБ оперативной памяти, поддержке Lightning и отсутствии USB Type-C. При этом слегка упрощенные iPhone 7s не получат беспроводной зарядки.

Ожидается выпуск новых iMac с обновленными техническими характеристиками в текущем году и модели с функцией смарт-кнопок в 2018 году. Также ожидается полное обновление линейки ноутбуков Apple, включая MacBook Pro, MacBook Air и MacBook.

Смарт-колонка с поддержкой Siri будет базироваться на процессоре A9 и выполнена в стиле цилиндрического Mac Pro. Отмечается, что Apple тестирует три различных дизайна, один из которых не имеет экрана. Она может дебютировать на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня. Однако выхода в продажу не стоит ожидать раньше конца года.