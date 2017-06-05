Инсайдеры Foxconn рассказали о iPhone 8 и смарт-очках Apple

На известном социальном новостном ресурсе Reddit появилась информация о грядущих новинках от компании Apple, изложенная, якобы, тремя сотрудниками ее партнера-производителя Foxconn. В частности, проливается свет на iPhone 8, смарт-очки и смарт-колонку и некоторые другие готовящиеся к выпуску продукты.

Концепт iPhone 8
Концепт iPhone 8

По данным источника, смарт-очки Apple будут доступны в черном и золотистом цветах и различных размерах, как для мужчин, так и для женщин. Очки получат микрофон для работы с голосовом помощником Siri, а также смарт-тачпад для принятия звонков и настройки громкости. Apple сотрудничает с компанией Carl Zeiss в процессе создания смарт-очков.

Концепт iPhone 8
Концепт iPhone 8

Несмотря на многочисленные слухи, по мнению сотрудников Foxconn, iPhone 8 все же получит сканер отпечатков пальцев на передней панели, а не на задней. Сообщается о защите от воды, 3 ГБ оперативной памяти, поддержке Lightning и отсутствии USB Type-C. При этом слегка упрощенные iPhone 7s не получат беспроводной зарядки.

Ожидается выпуск новых iMac с обновленными техническими характеристиками в текущем году и модели с функцией смарт-кнопок в 2018 году. Также ожидается полное обновление линейки ноутбуков Apple, включая MacBook Pro, MacBook Air и MacBook.

Смарт-колонка с поддержкой Siri будет базироваться на процессоре A9 и выполнена в стиле цилиндрического Mac Pro. Отмечается, что Apple тестирует три различных дизайна, один из которых не имеет экрана. Она может дебютировать на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня. Однако выхода в продажу не стоит ожидать раньше конца года.

Источник
Reddit
Теги
смартфон Apple iPhone IOS iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Oppo R11 с двойной камерой представлен официально
Потенциальный Meizu Pro 7 показался на живом фото
ZTE представила смартфон V870

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 82
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 37