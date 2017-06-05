Смартфон LG X500 получил аккумулятор на 4500 мАч

Компания LG Electronics представила в Корее смартфон под названием LG X500. Главной его изюминкой стал емкий аккумулятор на 4500 мАч. По словам производителя, смартфон от одной подзарядки сможет воспроизводить видео 20 часов подряд.





Судя по всему, LG X500 представляет собой версию модели LG X power 2. Среди отличий — в два раза больше встроенной флеш-памяти и поддержка сервиса цифрового вещания HD DMB.





Смартфон LG X500 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280х720), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Отметим, что у фронтальной камеры есть собственная вспышка. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ.

Размеры составляют 154,7 x 78,1 x 8,4 мм, а вес — 164 грамма. Поддерживаются две SIM-карты, сотовые сети LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, NFC, USB OTG. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

LG X500 предлагается в синем и золотистом цветовых вариантах по цене 285 долларов США. Продажи стартуют с 9 июня 2017 года.