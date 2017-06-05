Oppo R11 с двойной камерой представлен официально

Компания Oppo представила давно обсуждаемый в слухах смартфон Oppo R11. Он, действительно, получил основную двойную камеру с модулями на 20 Мп и 16 Мп, обеспечивающую 2-кратный оптический зум и портретный режим с размытием фона как в iPhone 7 Plus.





Смартфон заключен в металлический корпус и оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 20-мегапиксельной фронтальной камерой.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2900 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с оболочкой Color OS.





Смартфон Oppo R11 станет доступен в Китае с 10 июня в золотистом, розовом и черном цветовых вариантах. Цена пока не объявлена.