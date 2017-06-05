Oppo R11 с двойной камерой представлен официально

Компания Oppo представила давно обсуждаемый в слухах смартфон Oppo R11. Он, действительно, получил основную двойную камеру с модулями на 20 Мп и 16 Мп, обеспечивающую 2-кратный оптический зум и портретный режим с размытием фона как в iPhone 7 Plus.


Смартфон заключен в металлический корпус и оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 20-мегапиксельной фронтальной камерой.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2900 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с оболочкой Color OS.


Смартфон Oppo R11 станет доступен в Китае с 10 июня в золотистом, розовом и черном цветовых вариантах. Цена пока не объявлена.

Источник
Oppo
Теги
смартфон ANDROID OPPO Oppo R11

Комментарии

Материалы по теме

Oppo F3 с двойной селфи-камерой представлен официально

4 мая

OPPO Find 7 может стать первым смартфоном с 50-мегапиксельной камерой

4 марта 2014

OPPO Find 7 с Full HD экраном прошел сертификацию в Китае

23 февраля 2014

Oppo Find 7 с WQHD-дисплеем доступен для предзаказа

10 мая 2014

OPPO Find 7 стал первым смартфоном с опцией 50-Мп снимков

19 марта 2014

OPPO Find 7 станет доступен для предзаказа на мировом рынке 7 апреля

1 апреля 2014
Из рубрикиТелефоны
Потенциальный Meizu Pro 7 показался на живом фото
ZTE представила смартфон V870
Смартфон LG X500 получил аккумулятор на 4500 мАч

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 82
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 37