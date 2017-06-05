ZTE представила смартфон V870

Компания ZTE представила смартфон V870. Он относится к продвинуто-среднему уровню, заключен в металлический корпус и получил сканер отпечатков пальцев на задней панели.


ZTE V870 оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной и 16-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Bluetooth, Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС. Размеры составляют 156 x 76 x 7,8 мм. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Mifavor 4.0.

ZTE V870 доступен в Китае по цене 2699 китайских юаней, то есть около 397 долларов США.

Источник
ZTE
Теги
смартфон ANDROID ZTE

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