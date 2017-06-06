Cool 1 с двойной камерой анонсирован для России как LeRee Le3

LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe), дочерняя компания холдинга LeEco, анонсировала в России новую линейку смартфонов под своим брендом. Первым представителем серии стал LeRee Le3. На международном рынке он известен как Cool 1, созданный совместно китайскими компаниями LeEco и Coolpad. Дальнейшее развитие серии под брендом LeRee включит другие смартфоны Coolpad.





Точную рекомендованную розничную цену LeRee пока не объявила, но уже начала принимать предварительные заказы на своем сайте Le.ru. Предзаказы принимаются до 15 июня в качестве бонуса обещан купон на 1500 рублей и Bluetooth-колонка в подарок.





LeRee Le3 получил металлический корпус, двойную основную камеру, сканер отпечатков пальцев и емкую батарею. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельную фронтальную камеру, двойную основную камеру 13 Мп +13 МП с двухцветной вспышкой и фазовым автофокусом. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.





Интересно, что смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами, но не имеет слота для карточек памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч и возможностью быстрой зарядки. Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C (USB 2.0) и 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 152 х 74,8 х 8,2, а вес — 173 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EUI 5.6.





LeRee Le3 предлагается в золотистом и серебристом цветовых вариантах. В Китае на Cool 1 цена стартует от 166 долларов США за версию с 3 ГБ RAM и 32 ГБ ROM. Как обещает компания, российская цена LeRee Le3 будет объявлена на официальной презентации, которая состоится в июне 2017 года.