OnePlus 5 дебютирует 20 июня

Компания OnePlus назвала дату своего следующего пресс-мероприятия. Оно состоится 20 июня. При этом в своем официальном аккаунте Twitter компания уточняет, что речь идет о следующем флагмане — OnePlus 5.


По одной из версий, слоган "Focus on What Matters" (сосредоточься на важном) может намекать на двойную основную камеру и функцию размытия фона как в портретном режиме у iPhone 7 Plus. OnePlus уже ранее подтвердила, что в основе OnePlus 5 лежит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835.

Согласно неофициальной информации, смартфон получит 5,5-дюймовый Quad HD (2560 х 1440 пикселей) дисплей, двойную основную камеру на 23 Мп, фронтальную — на 16 Мп, сканер отпечатков пальцев на передней панели, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4000 мАч, порт USB Type-C и операционную систему Android 7.1 Nougat.

Источник
OnePlus
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 5

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