Samsung официально представила Galaxy J3, Galaxy J5 и Galaxy J7 (2017)

Компания Samsung представила сегодня в Европе смартфоны серии Galaxy J 2017 года выпуска. В нее вошли три модели — Galaxy J3, Galaxy J5 and Galaxy J7 (2017). Они заключены в металлические корпуса, обещают улучшения в производительности, камерах и других параметрах.





Старший в серии Samsung Galaxy J7 2017 оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двумя камерами на 13 Мп, восьмиядерным процессором с частотой 1,6 ГГц, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3600 мАч, поддержкой LTE Cat.6.





Samsung Galaxy J5 2017 отличается 5,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 2 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3000 мАч.

Младший в серии Samsung Galaxy J3 2017 получил 5-дюймовый TFT-дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельную фронтальную и 13-мегапиксельную основную камеру, четырехъядерный процессор с частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 2400 мАч, поддержкой LTE Cat.4.

Все смартфоны поддерживают две SIM-карты, получили слот для карточек формата microSD и работают под управлением операционной системы Android Nougat.

Samsung Galaxy J5 2017 станет доступен в июне по цене 279 евро, Galaxy J7 2017 — в июле по цене 339 евро, а Galaxy J3 2017 — в августе по цене 291 евро.