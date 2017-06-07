Финальная Android O выйдет для Pixel в августе

Официальное обновление до операционной системы Android O "по-воздуху" станет доступно для пользователей смартфонов Google Pixel в августе 2017 года. Об этом сообщил Дэвид Раддок (David Ruddock) , автор известного профильного ресурса Android Police, в своем аккаунте Twitter.





Если быть точнее, то апдейт должен выйти в первую неделю августа, немного раньше, чем для устройств серии Nexus и раньше, чем в прошлом году вышла финальная версия Nougat. По словам Раддока, он получил сведения из "надежных источников".

Напомним, в марте Google опубликовала первое превью Android O, ориентированное на разработчиков, а в мае запустила публичное бета-тестирование. Как сообщалось тогда, стабильный релиз Android O запланирован на лето 2017 года.