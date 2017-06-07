Huawei открыла монобрендовый магазин в Москве

Компания Huawei провела сегодня торжественное открытие своего монобрендового магазина в Москве. Сама копания позиционирует магазин как свой первый специализированный многофункциональный центр на территории России. Он сочетает возможности шоу-рума, сервисного центра и магазина Huawei в одном месте.

Торжественное открытие
Торжественное открытие

Центр можно найти по адресу ул. Тверская, д. 28 к. 1, он расположен на первом этаже исторического здания и занимает площадь 274 кв. м. Центр работает с 9:30 до 21:00 без выходных и перерывов на обед.

Клоуны
Клоуны

В шоу-руме представлены устройства брендов Huawei и Honor, доступные для покупки. Новинки появляются там после официального запуска в России. В сервисном подразделении производится постпродажное обслуживание продукции. Среди услуг — «экспресс-ремонт», который займет от полчаса до двух часов, в зависимости от загруженности команды и сложности выполняемой работы. Как обещает Huawei, эта услуга распространяется как на гарантийные, так и на негарантийные случаи и не требует доплаты за срочность. Кроме того, предусмотрен учебный зал с тренингами и мастер-классами, а также детская зона с мультиками.

Сервисный центр
Сервисный центр

Отдельно стоит отметить «Дни сервиса Huawei», которые будут проходить один раз в месяц. В эти дни пользователи Huawei и Honor смогут бесплатно провести диагностику состояния устройства, обновление программного обеспечения, очистку памяти, удаление загрязнений с корпуса устройства и так далее, а также смогут получить рекомендации по оптимальному использованию устройств. В этом месяце «Дни сервиса» проходят с 7 по 9 июня.

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К открытию приурочена праздничная акция со скидками для ограниченного количества устройств, она продлится с 7 по 9 июня.

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
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Россия Huawei москва магазин

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