Смартфон Huawei Y7 Prime получил аккумулятор на 4000 мАч

Компания Huawei представила в Гонконге новый смартфон Y7 Prime, наследник популярного в развивающихся регионах Huawei Y6 Prime, вешедшего в прошлом году. Главной его особенностью стала емкая батарея на 4000 мАч.


Смартфон заключен в металлический корпус. Он оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 8-мегапиксельной фронтальной и 12-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1. Смартфон на данный момент доступен в фирменном онлайн-магазине по цене порядка 240 долларов США.

Источник
Vmall
Теги
смартфон ANDROID Huawei

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