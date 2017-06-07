Moto E4 и Moto E4 Plus показались в трех цветовых вариантах

Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился качественными рендерами готовящихся к выпуску смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus.

На этих рендерах показаны три цветовых варианта смартфонов — золотистый, серый и синий. Согласно более ранним утечкам, Moto E4 оснащается 5-дюймовым дисплеем IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной камерой, 8-мегапиксельной основной камерой, четырехъядерным процессором MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом microSD, аккумулятором на 2800 мАч. Как ожидается, в Канаде смартфон станет доступен 17 июля по цене около 249,99 канадских долларов, то есть около 185 долларов США. В ряде регионов смартфон появится с поддержкой NFC.

Moto E4 Plus оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной камерой, 13-мегапиксельной основной камерой, четырехъядерным процессором MediaTek MT6737M с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом microSD, аккумулятором на 5000 мАч.

Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.2, опционально NFC. Смартфон работает под управлением операционной системой Android 7.1 Nougat. Цена в Европе для Moto E4 Plus ожидается в размере 190 евро.