Флагманский Moto Z2 засветился в бенчмарке

Не так давно Motorola представила тонкий смартфон Moto Z2 Play, а теперь в базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Moto Z2 с более продвинутой начинкой.





Судя по данным бенчмарка, Moto Z2 базируется на топовом восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, а также 4 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 7.1.1 Nougat.

Смартфон набрал 1879 баллов в одноядерном тесте и 6503 в многоядерном тесте. Это намекает, что смартфон будет классом пониже, чем Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+, но сравним с результатами Snapdragon 835 в HTC U11.