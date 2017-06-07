OnePlus 5 показался на первых пресс-рендерах

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился правдоподобный пресс-рендер готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 5, официальный дебют которого ожидается 20 июня.





Профильный ресурс Android Police опубликовал дополнительный рендер и подтвердил точность дизайна со ссылкой на собственный источник. Судя по изображениям, смартфон довольно сильно похож на iPhone 7 Plus, особенно в размещении и организации горизонтальной двойной основной камеры, вспышки и вспомогательного микрофона для шумоподавления.





OnePlus уже подтвердила, что в основе OnePlus 5 лежит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835. Согласно неофициальной информации, смартфон получит 5,5-дюймовый Quad HD (2560 х 1440 пикселей) дисплей, двойную основную камеру на 23 Мп, фронтальную — на 16 Мп, сканер отпечатков пальцев на передней панели, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4000 мАч, порт USB Type-C и операционную систему Android 7.1 Nougat.