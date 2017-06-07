Объявлены российские цены Samsung Galaxy J3, J5 и J7 (2017)

Компания Samsung Electronics прояснила условия выпуска в России смартфонов Galaxy J3, Galaxy J5 и Galaxy J7 (2017), которые буквально вчера были анонсированы в Европе.

Смартфон Samsung Galaxy J3 (2017) станет доступен до конца июня по рекомендованной розничной цене 9 990 руб в трех цветах: черный, золотой и голубой. Galaxy J5 (2017) поступит в продажу в России в середине июня, а Galaxy J7 (2017) – в июле. Рекомендованная розничная цена для них составляет 17 990 и 19 990 рублей, соответственно. Для двух старших моделей предусмотрено четыре цветовых решения: черный, золотой, голубой и розовый.

Старший в серии Samsung Galaxy J7 (2017) оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двумя камерами на 13 Мп, восьмиядерным процессором с частотой 1,6 ГГц, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3600 мАч, поддержкой LTE Cat.6.

Samsung Galaxy J5 (2017) отличается 5,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 2 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3000 мАч.

Младший в серии Samsung Galaxy J3 (2017) получил 5-дюймовый TFT-дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельную фронтальную и 13-мегапиксельную основную камеру, четырехъядерный процессор с частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 2400 мАч, поддержкой LTE Cat.4.

Все смартфоны поддерживают две SIM-карты, получили слот для карточек формата microSD и работают под управлением операционной системы Android Nougat. Samsung Galaxy J5 (2017) и J7 (2017) оснащены сканером отпечатков пальцев с поддержкой сервиса Samsung Pay.