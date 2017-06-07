Samsung Galaxy Note 8 показался на рендерах

В сети появились схематичные рендеры, показывающие предположительный дизайн готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy Note 8, пока не представленного официально. Источником утечки стал пользователь под ником Poyoco Tech‏ в Twitter.





Судя по рендерам, смартфон получит экран Infinity Display практически во всю переднюю поверхность, как у Galaxy S8 и S8+. Сканера отпечатков пальцев на корпусе не заметно, что позволяет надеяться на его интеграцию с дисплеем. Также видна двойная камера с вертикальной ориентацией.





Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 или 6,3 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus.

Galaxy Note 8 получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью.

Дебют Samsung Galaxy Note 8 может состояться на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.