Apple Watch с дисплеем microLED ожидаются в 2018 году

Компания Apple планирует адаптировать продвинутые дисплеи microLED для своих носимых устройств. Переход на новую технологию может произойти в 2018 году. Об этом сообщило издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в индустрии.





Таким образом, следующее поколение Apple Watch может получить панели microLED, Текущие версии смарт-часов Apple используют OLED-панели. Дисплеи microLED тоньше, легче, предлагают меньшее энергопотребление при улучшенной цветопередаче и повышенном разрешении.

Как отмечает источник, на данный момент Apple является единственной компанией, способной внедрить технологию microLED в широких масштабах, поскольку она все еще находится на ранней стадии разработки и дорога в производстве из-за высокого уровня отбраковки.