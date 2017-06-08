В сеть утекли изображения и характеристики LeEco Le X920

В сеть утекли три новых изображения смартфона LeEco Le X920, который скорее всего поступит в продажу под названием Le Max 3 (а, возможно, что Le Max 2 Pro).

Устройство ранее засветилось в тесте Geekbench с чипом Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной памяти и с операционной системой Android 6.0.1. Характеристики подтверждаются скриншотом ниже. Там же указано, что новинка оснащается накопителем на 64 ГБ.

В тесте AnTuTu Le X920 набрал 120 799 баллов.

Смартфон располагает лазерным автофокусом, двойной светодиодной вспышкой, дактилоскопическим датчиком. Фронтальная камера также имеет светодиодную вспышку. Физическая кнопка Home спереди отсутствует.

По предварительным данным, смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 22,5-мегапиксельной основной камерой Sony IMX318 с двухцветной LED-вспышкой и лазерным автофокусом, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой, тоже со светодиодной вспышкой. Аккумулятор обладает емкостью 3700 мАч. У смартфона не сохранился разъем 3,5-мм для наушников, также есть порт USB Type-C. Дебют можно ожидать во втором квартале 2017 года по цене порядка 200 долларов США.

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны LeEco LE X920

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