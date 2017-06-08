LG G6 Plus и G6 Pro дебютируют 27 июня

По сообщению корейского издания Etnews, компания LG Electronics вскоре представит пару вариаций своего флагманского смартфона — LG G6 Pro и G6 Plus. Они должны расширить использование фирменной платежной системы LG Pay.





Как ожидается, смартфоны LG G6 Pro и G6 Plus дебютируют 27 июня 2017 года в Южной Корее у трех главных операторов, SK Telecom, LG Telecom и KTF. Цена для LG G6 Pro прогнозируется в размере $715, а LG G6 Plus — $890.

Смартфоны получат новое цветовое решение под маркетинговым названием Astro Black. Модель LG G6 Plus оснащается 128 ГБ встроенной флеш-памяти и беспроводной зарядкой, последнее доступно у LG G6 только в США. LG G6 Pro же получит половинный объем памяти оригинального LG G6 — 32 ГБ. Дальнейшие технические подробности пока неизвестны.