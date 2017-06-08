Цены трех смартфонов Moto с двойной камерой засветились в сети

Стали известны ориентировочные цены для трех готовящихся к выпуску смартфонов Motorola, оснащенных двойными камерами. Информацией поделился пользователь по имени Андри Ятим (Andri Yatim) через свой аккаунт в Twitter.

Рендер Moto Z2 Force
Рендер Moto Z2 Force

Отметим, что ранее он уже раскрывал подробности о продуктах Motorola. Итак, по данным источника, до конца лета нас ждет анонс трех моделей с двойными основными камерами — Moto G5S Plus, Moto X4 и Moto Z2 Force. Цены на них составят 17 999, 20 999 и 38 999 индийских рупий, что соответсвует 280, 327 и 607 долларам США.

Стали известны ориентировочные цены для трех готовящихся к выпуску смартфонов Motorola, оснащенных двойными камерами. Информацией поделился пользователь по имени Андри Ятим (Andri Yatim) через свой аккаунт в Twitter.

Отметим, что ранее он уже раскрывал подробности о продуктах Motorola. Итак, по данным источника, до конца лета нас ждет анонс трех моделей с двойными основными камерами — Moto G5S Plus, Moto X4 и Moto Z2 Force. Цены на них составят 17 999, 20 999 и 38 999 индийских рупий, что соответсвует 280, 327 и 607 долларам США.

По предварительным данным, Moto G5S Plus получит 5,5-дюймовый LCD-дисплей Full HD (1920 х 1080 пикселей), у фронтальной камеры предусмотрена вспышка, также отмечается сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для наушников. Аппаратной основной станет восмьиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти.

Moto X4 получит 5.5-дюймовый дисплей, новый процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 3800 мАч с поддержкой QuickCharge. Имеется металлический корпус, сканер отпечатков пальцев на передней панели, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, лазерный автофокус для основной камеры.

Смартфон Moto Z2 Force напоминает по дизайну оригинальный Moto Z Force, но может похвастаться двойной основной камерой на задней панели. Также можно отметить сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке и поддержку сменных функциональных панелей Moto Mod. Аппаратной основой станет Snapdragon 835. 5,5-дюймовый Quad HD дисплей получит защиту от ударов и падений в виде ShatterShield.

Источник
Andri Yatim
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto Moto Z2 Force Moto G5S Plus Moto X4

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