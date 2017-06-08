OnePlus опубликовала пресс-фото OnePlus 5

Компания OnePlus опубликовала официальное изображение своего следующего флагмана, OnePlus 5, на страничке в Twitter. Фото подтверждает прошлые слухи, что OnePlus 5 окажется, фактически, клоном iPhone 7 Plus.


На фото видна верхняя часть задней стороны смартфона и ее дизайн очень похож на iPhone 7 Plus, включая расположение и организация двойной камеры, вспышки, а также антенной вставки.

OnePlus уже подтвердила, что в основе OnePlus 5 лежит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835. Согласно неофициальной информации, смартфон получит 5,5-дюймовый Quad HD (2560 х 1440 пикселей) дисплей, двойную основную камеру на 23 Мп, фронтальную — на 16 Мп, сканер отпечатков пальцев на передней панели, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4000 мАч, порт USB Type-C и операционную систему Android 7.1 Nougat.

Официальный дебют OnePlus 5 ожидается 20 июня.

Источник
OnePlus
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 5

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