Samsung не даст Galaxy Note 8 экранного сканера отпечатков пальцев

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ лишились традиционной домашней кнопки, а сканер отпечатков пальцев переехал на заднюю панель. Это разочаровало многих, ожидавших, что Samsung в своих флагманах интегрирует сканер в дисплей. Теперь надежды возлагаются на наследника печально известного Galaxy Note 7. Тем не менее, согласно последним сообщениям, компания Samsung не реализует экранный сканер отпечатков пальцев и в Galaxy Note 8. Об этом сообщило корейское издание Naver.





В сообщение дается отсылка к словам представителя Samsung, заявившего, что компания приложила много усилий, чтобы установить интегрированный с дисплеем сканер в Galaxy Note 8, но было решено не устанавливать его в стратегически важный телефон из-за различных технических ограничений, таких как безопасность.

Samsung Electronics планирует продолжить исследования и разработку с компаниями вроде CrucialTec, имеющей технологию. CrucialTec — это корейская компания, производящая оптические трекпады и сканеры отпечатков пальцев.

Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 или 6,3 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus.

Galaxy Note 8 получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью.

Ранее предполагалось, что дебют Samsung Galaxy Note 8 может состояться на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине. Но на днях появилось сообщение о запуске в августе.